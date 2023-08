Marino: “Quello viola è stato un mercato coraggioso. Bravi Pradè e Barone”

Milan, Atalanta, Fiorentina: secondo Pierpaolo Marino, dirigente da tanti anni nel mondo del calcio e che ha lasciato l'Udinese lo scorso giugno, sono queste le società che fin qui hanno operato meglio ed in modo più intelligente sul mercato. "Il club rossonero - dice in un'intervista a La Stampa - dopo la cessione di Tonali ha adottato il metodo 'moneyball', che anche in Italia prenderà sempre più piede. Occhio, poi, all'Atalanta, sono certo che Gasperini dopo i vari Borriello, Milito e Zapata farà rendere anche Scamacca. Infine la Fiorentina, autrice di un mercato coraggioso. Le scommesse di Pradè e Barone, vedrete, sono già tutte vinte, in primis quella di Arthur".