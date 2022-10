Marianella: “Nessun campione viola invecchierà mai. La grandezza si tramanderà”

Il poster di Massimo Marianella: "Nessuno dei grandi campioni viola invecchierà mai, l’Hall of Fame serve proprio a conservare la storia. La loro grandezza sarà sempre un ricordo che si tramanderà in generazioni"

Presente alla nona edizione della Hall of Fame viola, il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha detto la sua sull'importanza della storia viola tra passato, presente e futuro: "Per me è un’emozione molto forte, se avessi pensato da bambino di essere qua con l’unico dieci del calcio mondiale (Antognoni, ndr), Merlo, Desolati, Ranieri... È molto bello quello che fa il Museo Fiorentina perché è un valore aggiunto per uno dei club più importanti a livello mondiale. È bello mantenere la storia. Nessuno dei grandi campioni viola invecchierà mai, l’Hall of Fame serve proprio a conservare la storia. La loro grandezza sarà sempre un ricordo che si tramanderà in generazioni".