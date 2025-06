Marianella: “Dzeko e Fazzini? Pradè sta facendo un mercato importante”

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del momento viola e dei colpi in entrata sul mercato: “Dzeko porta goal, assist ed esperienza. Basta pensare che la sua prossima rete sarà la 450ª in carriera. Non è più giovane, ma è reduce da una stagione importante. Prade’ sta facendo un mercato importante, lo dimostrano gli innesti di Dzeko e di Fazzini, ma anche la permanenza di De Gea. L’obiettivo primario della Fiorentina sarà vincere la Conference League e migliorare in campionato".