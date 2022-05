Mareggini: “Vi spiego l’errore di Terracciano sul gol di Leao”

L'ex portiere viola, oggi preparatore delle giovanili azzurre, analizza tecnicamente cosa è successo a San Siro

"Gol di Leao su errore di Terracciano? Il rinvio sbagliato c'entra poco, se ne vedono a decine ormai. L'errore di Terracciano è aver sbilanciato il corpo pensando a un tiro sul palo più lontano e è stato beffato, poi non ha potuto più recuperare. Bastava restare raccolto e con gli appoggi a terra, avrebbe parato quel tiro. Ai miei portieri dico sempre di non sbilanciarsi mai verso un palo perché altrimenti sei tagliato fuori. Ad ogni modo, bisogna fare i complimenti a Leao, perché ha anticipato mentalmente il movimento del portiere beffandolo, è stato un grande gol perché ha vinto nella costruzione. Il rinvio invece è semplicemente uscito male, poi il tiro, in questa azione è girato tutto storto. Va messo in preventivo e credo che Italiano lo sappia, ad ogni modo Terracciano è migliorato molto e molti allenatori ormai chiedono questo tipo di gioco. Io sono di diverso avviso, al portiere direi di non rischiare da un certo punto della partita in poi".