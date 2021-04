Mareggini e quel rigore parato: “Un orgoglio indelebile”

A Radio Bruno l’ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha ricordato con entusiasmo quel 6 aprile di trent’anni fa, quando fu decisivo, insieme a Diego Fuser, per ottenere la vittoria contro la Juventus di Gigi Maifredi. Quella fu anche la partita del primo ritorno di Roberto Baggio a Firenze dopo la cessione ai bianconeri e del rigore non calciato. Rigore che proprio Mareggini parò a Luigi De Agostini al 6′ di gioco:

In quell’occasione ci girò tutto bene e riuscimmo ad ottenere una vittoria bella ed importante. Per quanto mi riguarda sono orgoglioso di aver lasciato qualcosa di indelebile ai tifosi viola: quella parata è stata sicuramente la mia più grande soddisfazione come calciatore.