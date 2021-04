Fuser: “Indimenticabile il gol alla Juve nel 1991. Vlahovic? Il talento emerge sempre”

L’ex viola Diego Fuser, autore dell’1-0 contro la Juventus del 6 aprile 1991, ha parlato a Lady Radio ricordando il primo ritorno di Baggio a Firenze da ex:

Fiorentina-Juventus? Non lo posso dimenticare, vincemmo con un mio gol. Ricordo i tifosi che dopo la partita mi aspettarono per ringraziarmi. La settimana prima della partita fu particolare anche per il primo ritorno di Baggio, l’arrivo della Juve era molto sentito. Non era un derby ma qualcosa di molto importante. Il rigore non tirato da Baggio? Pensavo che lo avrebbe tirato lui ma poi si incaricò De Agostini.

Fiorentina attuale? È un’annata travagliata, sicuramente anche i vari infortuni di Ribery hanno influito. Mi auguro che la Fiorentina possa tornare ai livelli degli ultimi anni. Commisso? Si contornerà di persone competenti per ambientarsi al meglio nel calcio italiano. Vlahovic? Quando sei giovane devi fare esperienza, bisogna credere nei ragazzi e farli giocare. Se uno è bravo prima o poi viene fuori, serve solo un po’ di pazienza.