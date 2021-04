Marcolin: “Gattuso alla Fiorentina. Vi svelo il domino delle panchine”

Dario Marcolin, ex calciatore ed ex vice allenatore viola, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del nuovo allenatore del Napoli e di Gattuso:

Mi hanno detto che tra i dodici nomi che sono stati fatti per il tecnico che dovrà sostituire Gattuso, bisogna tornare indietro ai primi tre. Non so per certo chi sarà. Ivan Juric? Domenica prossima andrò a commentare il match del Verona, magari una domanda sul futuro gliela faccio con piacere. Mi dicono che Sarri molto probabilmente andrà alla Roma, mentre Gennaro Gattuso dopo l’esperienza al Napoli può approdare alla Fiorentina, mentre Paulo Fonseca andrebbe in azzurro, al Napoli.