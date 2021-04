Agostinelli: “Al calcio italiano manca la Fiorentina di un tempo. Tutto da azzerare”

L’allenatore ed ex giocatore dell’Atalanta Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

L’Atalanta ha solo un aggettivo: è entusiasmante. Fiorentina? Credo che tutti gli sportivi italiani stanno aspettando questa squadra su livelli competitivi. Firenze manca, come tifoseria e squadra. Vorrei rivedere la squadra che lotta per la Champions. Ero a Monaco quando il fuorigioco di Klose eliminò la Fiorentina. I viola hanno simpatia in Italia ma non riescono a fare questo scatto. Per salire ci vogliono lavoro e tempo, oggi la squadra è sempre nella parte destra della classifica. Servono giocatori bravi, razionalità nelle difficoltà. Ma si deve ricominciare quasi da zero. Conosco bene la città, a giro ci sono poche piazze così legate al calcio.