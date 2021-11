Marchionni: “Juve, con la Viola è tosta. Italiano e Allegri hanno due sfide”

"La Fiorentina è allenata molto bene da Italiano che è giovane, emergente e molto preparato."

In una lunga intervista a Gazzetta.it , il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Marco Marchionni parla così in vista della sfida di questa sera:

"Viola favoriti? La Juve sta attraversando un momento delicato, ma già martedì ha dimostrato che, quando gioca da Juve, i risultati possono arrivare. La Fiorentina però è allenata molto bene da Italiano che è giovane, emergente e molto preparato. Se la Juve non gioca da Juve, diventa tosta contro giocatori che possono metterla in difficoltà e determinare le partite. È bello però vedere due squadre che attraversano momenti diversi ma vogliono ugualmente incidere sul campionato. Gli allenatori hanno due sfide dure: dimostrare di valere la Fiorentina e ripetere quanto fatto con la Juventus in passato. È più difficile forse quella di Allegri, ma lui ha le capacità per risolvere i problemi. Vlahovic? E' un ottimo attaccante e so quanto ci tengono i tifosi fiorentini ai propri giocatori, è un peccato che non abbia firmato. È normale che, se non rinnovi, arrivino le critiche. Lui però sta pensando solo al campo ed è un bene per la squadra, che vuole tornare un club abituato a giocare le competizioni europee”.