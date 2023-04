Marchini: “Tornati piacevolmente a 8 anni fa. Milenkovic? Lui fa il difensore”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato durante il Pentasport del momento della Fiorentina: "Siamo piacevolmente tornati a otto anni fa. Finalmente possiamo tornare ad essere eccitati per partite che prima non potevamo nemmeno sfiorare. La Fiorentina adesso ti dà l'idea di essere molto più verticale e meno timida rispetto a prima. La parata di Sportiello nel finale non è stata di certo banale. Sono un pochino più rammaricato per la partita contro lo Spezia rispetto a quella con l'Atalanta".