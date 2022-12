Marchini scommette su Boga: “E’ il profilo giusto per il calcio di Italiano”

"La coperta al momento è corta sia numericamente che qualitativamente. Questo dovrebbe far riflettere in ambito di mercato, anche se a gennaio è sempre un rischio intervenire, lo dimostrano gli affari non andati a buon fine dello scorso inverno come Gosens all'Inter. Io però ritengo che un profilo come quello di Boga potrebbe essere molto utile ad Italiano, viste le difficoltà fisiche di Gonzalez e Sottil. L'ex Sassuolo è sicuramente un giocatore da rilanciare, ma non scordiamoci che prima del suo passaggio all'Atalanta era richiesto da molti club. Rinforzi a centrocampo? C'è sempre da aspettarsi qualcosa se si vuole alzare l'asticella. Poi si dovrà capire se Zurkowski e Maleh lasceranno Firenze come sembra possa accadere oppure no. L'ex Venezia in particolare ha avuto un percorso un po' strano, dato che ad inizio stagione era tra i più utilizzati da Italiano. Dovessero uscire loro due e anche Benassi è ovvio che andrebbe fatto qualcosa sul mercato. Bianco? O lo si fa giocare di più oppure è giusto che un giovane come lui vada altrove a fare esperienza, anche in Serie B se necessario. Caputo alla Fiorentina? Non credo che si muoverà più da Genova visto il brutto infortunio di Quagliarella. Amrabat? Spero che l'offerta indecente arrivi a giugno e non a gennaio, anche perché sarebbe difficile privarsi di uno come lui a stagione in corsa. Ovvio poi che se dovesse arrivare il Liverpool di turno con una super proposta toccherà alla società prendere la giusta decisione".