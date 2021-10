Marchini: “Non fischiamo Vlahovic. Tra Callejon e Sottil scelgo il primo”

Il giornalista Giampaolo Marchini, ha parlato della situazione legata a Vlahovic, della scelta tra Callejon e Sottil e di Castrovilli

Le parole sull'attaccante serbo: "Non fischiamo assolutamente Vlahovic. Non dobbiamo incasinarci la vita da soli. Perché è l'unico attaccante che abbiamo e va sostenuto".

Sulla scelta tra Callejon e Sottil: "Io sono per Callejon. Sottil ancora è molto acerbo. Italiano ha trasformato la Fiorentina. Se tiene Callejon per novanta minuti in campo un motivo ci sarà".