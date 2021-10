Bucchioni: “Belotti giocatore più da Fiorentina che da Milan. I viola lo seguono”

Il giornalista: "La Fiorentina sta pensando al giocatore del Torino già da tanto tempo dato che le due società sono in buoni rapporti"

Enzo Bucchioni è intervenuto durante la trasmissione Calcissimo, in onda su Top Calcio 24, e ha bocciato un eventuale approdo al Milan di Andrea Belotti: "In questo momento della sua carriera, Belotti lo vedo più come un giocatore da Fiorentina rispetto che da Milan. È vero che va comunque in doppia cifra, ma non è più quel giocatore in grado di vincere anche da solo come ai tempi di Gian Piero Ventura. Ora faccio fatica a vederlo in un Milan che ha un gioco così brillante e organizzato".