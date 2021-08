Marchini: “Mercato da 8 se arriva l’esterno. Entusiasmo? Bastate due partite”

Il momento della Fiorentina a 24 ore dalla fine del mercato: tra l'entusiasmo ritrovato e gli ultimi colpi

Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini ha commentato il momento viola tra campo e le ultime ore di mercato ai microfoni di Radio Bruno: "Ultime ore di mercato? Non mi fido e non credo che il mercato sia concluso qui. È giusto però che la strategia sia quella di spegnere i fari attorno agli obiettivi, ma mi sorprenderei se non facessimo nessun movimento. Dopo la partita con il Torino si può sognare l’Europa, il mercato è già da 7,5 e se arrivasse un colpo finale sarebbe da 8. Non si può non pensare a qualcosa di importante, sicuramente più avanti qualcuno prenderà le contromosse a Vlahovic e Gonzalez ma Nico mi ricorda Daniel Bertoni con la maglia n° 7.

Torreira? È un giocatore tatticamente scaltro, gli serve solo un po’ di condizione a supportarlo ma il fisico minuto e la mancata chiamata della Nazionale può aiutarlo a prendere confidenza con l’ambiente per fare la differenza. La cura Italiano? Pulgar è stato sulla graticola per tanto tempo, Callejon non lo abbiamo mai visto, entrambi avevano bisogno di ritrovare la loro "mattonella" e non mi dispiacerebbe vedere il cileno insieme a Torreira e Bonaventura. non sarebbe un’eresia. Ho notato che il suo linguaggio del corpo e gli occhi sono totalmente cambiati, aveva perso il sorriso e aveva paura. Ritrovato entusiasmo? Arriviamo da due stagioni non giocate, ci sono bastate due partite per impressionarci. Quarta? L’anno scorso aveva delle attenuanti, quest’anno si gioca una chance importante e si candida ad una maglia da titolare tutte le domeniche dimostrando a Italiano che può farci affidamento".