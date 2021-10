Marchini: “L’assenza di Gonzalez si è sentita. Vlahovic? A gennaio resta”

Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato della vicenda Vlahovic, dell'assenza di Nico Gonzalez e del mercato dei viola

Il giornalista Giampaolo Marchini , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare della Fiorentina e dei colpi in vista di gennaio: "Questa situazione non fa bene né alla Fiorentina, né a Vlahovic . La mancanza di Gonzalez con la Lazio si è sentita. Abbiamo notato come con quattro tocchi siano arrivati in porta, poi non hanno fatto nient'altro".

Poi sul mercato: "Un conto è andare a prendere Berardi e un altro prendere uno per tappare un buco. Dovevi prendere un giocatore per fare il salto di qualità. Il mercato è fatto di occasioni e la Fiorentina, secondo me, non ha spinto per chiudere un altro colpo. È adesso che i viola devono iniziare ad allacciare qualche rapporto per gennaio. Comunque non credo che Vlahovic partirà nel mercato invernale".