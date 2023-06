Marchini: “La priorità della Fiorentina sul mercato ora è quella di fare cassa”

"In questa fase il mercato della Fiorentina è più incentrato sulle uscite piuttosto che sulle entrare. La possibile partecipazione alla Conference League inciderà? Ovviamente partecipare o no ad una competizione europea può influenzare le scelte della società, soprattutto perché con un impegno in più la rosa dovrebbe essere più numerosa. Attaccante come priorità? Io reputo che la Fiorentina prima di una punta debba cercare un'alternativa all'altezza di Bonaventura, visto che quando Jack ha giocato su alti livelli la Fiorentina stessa ha fatto le sue migliori prestazioni. D'altro canto resto anche convinto che la società abbia come idea quella di migliorare i risultati della prossima stagione e per fare questo ovviamente tanto passerà dal mercato. Meno appeal senza coppe? Non sono d'accordo, i viola con il progetto Commisso hanno comunque la capacità di attrarre diversi giocatori".