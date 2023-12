Marchini: “La Fiorentina vittima della vicenda stadio. Parisi va recuperato”

Questione Franchi? Qui si parla del futuro di Fiorentina come società. Perché uno deve andare a spendere 10/15 milioni di affitto per una cosa che non è nemmeno sua. Il Ridolfi ha problemi di misure del campo. E i costi di riammodernamento sarebbero molto alti. E anche il Padovani non potrà rimanere con 8mila spettatori. Tutto sarebbe stato perfetto se alla Marcafir il progetto fosse andato in porto. L'unica strada per non perdere i finanziamenti sarebbe fare i lavori a pezzi. Ma li i costi lieviterebbero, e andrebbero cercati altri finanziamenti. Anche se credo che la soluzione verrà svelata a breve. La Fiorentina è vittima di questa diatriba sullo stadio. C'è da registrare l'apertura della società viola sul tema.