Marchini: “Grillitsch rientra nei parametri viola. Mercato, alternative non mancano”

"Il rinnovo di Italiano è un segnale importante, di volere continuare il suo percorso di crescita. La separazione sarebbe stata una battuta di arresto all'interno di un percorso graduale. Sulla lista dei dirigenti viola ci sono una serie di nomi per ogni ruolo, le alternative non mancano. Grillitsch è un profilo che per identikit rientra nei parametri della Fiorentina".