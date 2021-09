Marchini: “Fiorentina trasformata. Terracciano? Trasmette tranquillità”

Il noto giornalista della nazione commenta così l'avvio splendido della Fiorentina e il lavoro di Italiano

"Ormai noi siamo trasformarti. La squadra che ha battuto l'Atalanta è la stessa dell'anno scorso, a parte qualche nuovo volto come Odriozola e Torreira. Poi si vede dai movimenti del corpo, da come i giocatori affrontano le partire. Si vede che si divertono. Pensa com'è strano il calcio, eravamo disperati per l'addio di Gattuso e guarda ora come siamo come contenti con Italiano. Lui tocca le corde giuste dei giocatori e soprattutto li fa divertire".