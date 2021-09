Vlahovic, insulti razzisti dell’Atalanta non puniti: perchè?

Non sanzionata l'Atalanta dopo gli insulti al centravanti della Fiorentina: la scelta incomprensibile

La Lega Serie A ha deciso di non punire gli insulti razzisti rivolti dai tifosi dell'Atalanta a Dusan Vlahovic, uditi da tutto il pubblico presente al Gewiss Stadium, così come a chi ha assistito al match da casa, non sono stati rilevati invece dagli ispettori della Lega Calcio. Nessuna segnalazione e dunque nessuna sanzione per la Curva Nord dell’Atalanta, così come non è stata inflitta alcuna punizione al club nerazzurro, una decisione veramente discutibile.