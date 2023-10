Marchini: “Difficile pensare Nico non a destra. Nzola da recuperare”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha commentato così la prova della Fiorentina all'Olimpico: "Parisi? Ha disputato una grande partita, facendo vedere il perché la Fiorentina lo abbia acquistato. E' un ragazzo di cui ti innamori, tranquillo e pacato, il prototipo del bravo ragazzo che in campo si trasforma e lotta come un leone. Milenkovic? Sente la pressione di fare il definitivo salto di qualità. E' in difficoltà perché vuole dimostrare di dover ripagare la fiducia della Fiorentina nei suoi confronti. In questo momento il punto fermo della difesa di Italiano è diventato Martinez Quarta, sul serbo ho qualche perplessità.