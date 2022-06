Marani: “Stagione compressa banco di prova per Italiano. Avvio stagione positivo”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista - e direttore del Museo del Calcio - Matteo Marani ha commentato il calendario della Fiorentina appena stilato: "Non è banale, il calendario è molto importante perché se parti bene arrivi con fiducia agli scontri diretti e con le big. Inizialmente sarà un calendario equilibrato che si incrocia con un preliminare di Conference League che va affrontato in maniera seria, l'avvio con Cremonese è Empoli è tutto sommato positivo. In tutto questo c'è da concentrarsi sull'Europa, che porterà la Fiorentina a partire prima e ritrovarsi una settimana a Coverciano".