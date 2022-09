Marani: “Se rigiochi con la Juve vinci 9/10. Problema Viola nel calendario”

"Situazione molto delicata, dispiace perché c'è di mezzo un allenatore che non sta bene come Sinisa. Ormai si era capito che il rapporto con Mihajlovic era consumato, dopo 3 anni e mezzo di guida importante. In vista della partita con la Fiorentina c'è da capire chi guiderà i rossoblù dalla panchina. Il favorito al momento sembra essere Claudio Ranieri . Una scelta che andrebbe nel solco della tranquillità e dell'esperienza. Credo la dirigenza voglia puntare su un traghettatore come lui, Thiago Motta o De Zerbi sarebbero più azzardati".

"Italiano sta facendo un ottimo lavoro complessivamente, tra la squadra che ha preso e la Fiorentina di adesso c'è una grande differenza. Quel suo modo di vivere la partita a bordocampo mi esalta. Con la Juventus si è vista la classica partita che rigiocata altre nove volte finisce sempre con la vittoria viola. La sfida vera dell'ambiente Fiorentina è il calendario 'maledetto'. I viola giocheranno un totale di 21 partite, più di tutte le altre, fino alla sosta per il mondiale. L'Atalanta ne farà 6 in meno nei prossimi due mesi. La squadra viola non è abituata a competere su due competizioni, deve trovare le misure al doppio impegno Jovic? Un giocatore che deve fare i goal, al momento è un po' in ritardo. Poi ha trovato un Perin in stato di grazia che ha deviato sul palo il rigore.