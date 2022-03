Marani: “Nuovo Franchi bello e sobrio, rispetta vecchia struttura e skyline”

Il parere del giornalista: "Nel nuovo Franchi ci sarà anche un tema green. Anche se non ruba l'occhio, è molto sobrio e bello"

Matteo Marani , giornalista e direttore del Museo del Calcio di Coverciano, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sul restyling del Franchi: "La serata è stata molto bella, si è vista la bellezza e la grande forza della città di Firenze. Il progetto è interessante e rispettoso della struttura architettonica che già c'è, tiene conto dell'esistente. C'era bisogno di non impattare sullo skyline di Firenze e sulle case del quartiere di Campo di Marte. C'è anche un tema green: anche se non ruba l'occhio, è molto sobrio e bello".

Marani, infine, si esprime anche su Fiorentina-Bologna in programma domenica al Franchi: "Spero in uno spettacolo che onori il gioco del calcio come stanno facendo le due squadre. Se la possono giocare, la Fiorentina ha qualcosa in più".