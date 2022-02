Marani: “Italiano ha ribaltato tutto dopo anni difficili. Fiorentina consapevole”

Il giornalista tesse le lodi del tecnico viola: Italiano è stata la scelta giusta dopo due anni di allenatori "sbagliati"

Intervenuto a Radio Bruno, il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani ha parlato di Vincenzo Italiano, in particolare in riferimento alla domanda rivolta ieri dal giornalista al tecnico viola: "Italiano su Vlahovic è stato sincero, che è uno dei tratti distintivi di questo allenatore che a me piace molto. Ha ammesso la sua preoccupazione, visto che improvvisamente ha perso il giocatore che aveva segnato la metà dei gol della sua squadra. Ieri per la Fiorentina è stata una vittoria pesante, una di quelle partite che vinci solo se hai un pizzico di convinzione e maturità in più. I viola sono la squadra che si è migliorata di più in campionato, passando da 25 a 42 punti. Italiano ha ribaltato tutto, e la cosa che mi ha impressionato di più è la testa, la consapevolezza di essere squadra".