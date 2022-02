Paganin: “Cambiato il calcio, vi spiego perché per l’Europa vedo la Fiorentina”

Un'investitura importante per la Fiorentina di Italiano

"E' la vera grande sorpresa di questa parte di campionato. C'è stato un grande salto di qualità, non solo in termini di punti ma anche di offerta calcistica. A gennaio hanno perso Vlahovic ma non sembra abbiano perso nulla. Hanno rivitalizzato Piatek, e la squadra continua a giocare il calcio di Italiano. I gestori fanno fatica, è cambiato proprio il calcio: la Fiorentina è la squadra che mi dà più garanzie per l'Europa".