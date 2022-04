Marani: “Giusto che Italiano resti a Firenze. Ma ora serve progetto importante”

Il giornalista: "Credo che con un progetto importante il tecnico debba rimanere, non ci sarebbe una distanza enorme con le altre"

Marani, infine, parla anche del futuro di Vincenzo Italiano: "Era un obiettivo del Napoli già lo scorso anno, Giuntoli lo stima da sempre. Poi non è possibile che a Napoli il problema sia sempre l'allenatore, tutti hanno avuto problemi. Io credo che se Italiano rimanesse a Firenze sarebbe giusto perché gode di una credibilità e bonus enormi, meritati. Certo se si va in Europa, la Fiorentina deve organizzarsi e fare progetti. Un allenatore deve essere ambizioso, è il motivo per cui Italiano è passato dallo Spezia a Firenze. Credo che con un progetto importante il tecnico debba rimanere, non ci sarebbe una distanza enorme con le altre".