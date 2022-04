Graziani: “Salerno incidente di percorso, ci sta. Ikoné mezzala non mi piace”

L'ex attaccante guarda anche al futuro della Fiorentina: "I nostri riferimenti devono essere la Lazio e l'Atalanta"

Graziani continua: "Ikoné mezzala? A me non piace perché lì è adattato, mettere qualcun altro in quel ruolo. Ikoné è un ottimo giocatore quando gioca esterno. Alternanza in attacco? Mi fido di Italiano che si è dimostrato un allenatore straordinario. Europa? Ormai siamo proiettati lì, se non arrivasse non saremmo contenti. Guardiamo al futuro con ottimismo perché c'è un grande zoccolo duro. I nostri riferimenti devono essere la Lazio e l'Atalanta".