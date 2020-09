Marani: “Fiorentina dietro le sette più forti. Chiesa? Oggi non è da big europea”

Il giornalista di Sky Matteo Marani è intervenuto a Radio Bruno:

Mercato? La Fiorentina ha fatto molti acquisti a gennaio, adesso si è aggiunto Bonaventura e sono stupito che sia arrivato a scadenza. Ad oggi ci sono sette squadre più forti, la Fiorentina è nel gruppo di quelle che stanno subito dietro come il Sassuolo. Chiaramente mi riferisco anche al mercato che è stato fatto fino ad oggi. Inoltre c’è Iachini che comincia la stagione dall’inizio e non in corsa. Chiesa? Era in ascesa, aveva un mercato allettante poi è rimasto per volontà di Commisso. Federico ha tutti i numeri per diventare un big ma deve farci vedere di più. Inoltre va risolto l’equivoco tattico, deve essere messo nella posizione migliore in campo. Oggi però non lo vedo nella dimensione di una grande squadra europea.