Riecco Borja Valero: i dettagli sul contratto. Oggi primo allenamento

Borja Valero è tornato alla Fiorentina. Ieri sera – scrive La Nazione – un incontro fra Pradè e il procuratore Alejandro Camano è servito per definire i punti fissi di un accordo annuale fondato su una base fissa e una quota percentuale di bonus. Per quanto riguarda l’ingaggio, la cifra è stata definita “ragionevole” e comunque una quota supplementare sarà variabile in base al rendimento. A meno di improvvisi intoppi burocratici, oggi Borja dovrebbe essere a disposizione di Iachini per l’allenamento.

