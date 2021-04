Marani: “Si alza la quota salvezza, adesso servono punti. Gattuso e De Zerbi…”

Le parole del noto giornalista e volto di Sky Sport

"Il Bologna non può finire male questa stagione, è sempre stato fuori dalla lotta salvezza, ma non ha mai lottato per la parte sinistra della classifica. Siniša Mihajlović è arrabbiato per le ultime prestazioni. La Fiorentina deve fare punti perché la quota salvezza si alzerà di molto a causa di un buon Cagliari guidato da un fiorentino doc come Semplici. La vittoria contro il Verona è stata fondamentale per i gigliati, altrimenti la situazione sarebbe drammatica. Prossimo Allenatore? I nomi più interessanti per la Fiorentina sono Gattuso e De Zerbi. Per caratteristiche e modo di interpretare il calcio sono diversi, ma entrambi capaci di portare tanto ad una piazza come Firenze."