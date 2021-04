Il Monza non perdona, l’ex viola Boateng non convocato per la gita al casinò

La bravata costa la convocazione all'ex viola Boateng

L'ex viola Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella non saranno a disposizione dell'allenatore del Monza Christian Brocchi per il big match di domani contro la Salernitana a causa dalla loro 'gita' al casinò di Lugano che ha avuto come conseguenza il loro isolamento. Questo il comunicato del club brianzolo.

Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell'1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile".