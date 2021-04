Bargiggia: “Gattuso? Pressing viola, ma ora preferisce non impegnarsi”

Bargiggia sul futuro di Rino Gattuso

Rino Gattuso non è ancora convinto della Fiorentina. Lo scrive sul proprio sito ufficiale il giornalista Paolo Bargiggia: "Rino Gattuso nonostante il pressing importante per il momento ha preferito non impegnarsi. Chi è vicino all’allenatore del Napoli spiega che Rino non sarebbe così convinto della rosa a disposizione e del progetto”.