Mantovani (FIGC Femminile): “Ansiosi di vedere il Viola Park terminato”

La soddisfazione delle istituzioni per l'andamento dei lavori a Bagno a Ripoli

Il presidente della Divisione calcio femminile della FIGC, Ludovica Mantovani , ha parlato ai giornalisti presenti a Coverciano in occasione dell'evento Protagoniste donne e calcio: qui una battuta anche in chiave viola raccolta dal nostro inviato.

"E' stato un anno positivo per tutto lo sport femminile, ora la sfida è rendere tutto il sistema calcio sostenibile nel tempo, dai pro ai dilettanti in ambito femminile. La Fiorentina è pioniera negli investimenti, lo vediamo con il Viola Park che avrà strutture fantastiche e pari diritti tra maschile e femminile. Non vediamo l'ora che venga terminato il lavoro.