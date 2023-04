Manicone: “Col Basilea viola favoriti al 60%. Cabral? Brava Fiorentina”

Antonio Manicone , ex difensore della nostra Serie A, da anni lavora al fianco di Petkovic, ex CT della Svizzera. Con l'allenatore ha vinto una Coppa Italia alla Lazio e lavorato proprio in Svizzera per molti anni. Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato del Basilea, prossimo avversario in Conference League dei viola, provando a dare un identikit degli elvetici. Ecco le sue parole.

"Il Basilea ha vissuto una stagione a due facce: ha cambiato allenatore a metà anno, si è rinforzata parecchio anche se rispetto ad alcuni anni fa i risultati sono cambiati. Oggi è cambiata la società e sta investendo sui giovani, stanno prendendo ragazzi di qualità e nonostante un inizio insufficiente ora si sono ripresi alla grande. La qualificazione di ieri è una grande sorpresa, in pochi avrebbero immaginato una squadra in grado di passare il turno andando a vincere a Nizza".

Insidie

"I viola troveranno sulla loro strada una squadra che ha in alcuni giocatori alcuni profili internazionali. Il portiere ex Borussia Hitz potrebbe giocare a qualsiasi livello, Amdouni in avanti è in Nazionale, Ndoye è un altro ottimo prospetto. La Fiorentina parte favorita nelle due partite perché ha maggiori qualità ed esperienza, ma è pur sempre una semifinale di una coppa europea. Secondo me ha il 60% di possibilità di andare in finale".