Manfredini: “I viola hanno già fatto un’offerta a Italiano. Sul campionato…”

Il direttore di Italia 7, Fabrizio Manfredini, ha parlato del finale di stagione della Fiorentina e del futuro di Vincenzo Italiano

Il direttore di Italia 7, Fabrizio Manfredini, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno del finale di stagione della Fiorentina: "Roma e Juventus sarà fondamentale il fattore campo. Siamo la seconda squadra in Italia per risultati in casa, dobbiamo sfruttarlo. Io penso che la Fiorentina, più che il trenino, debba fare la corsa con se stessa. Non abbiamo da invidiare nulla a nessuno, ce la giochiamo con tutti".