Amoruso: “Fiorentina, pensa a te stessa. Italiano? Deve rimanere per confermarsi”

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato di molti temi legati ai viola, tra cui il futuro di Italiano

L'ex giocatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso , è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare di molti temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato parlando delle prossime sfide che spettano i viola: "La Fiorentina è una squadra in continua evoluzione. Sta facendo estremamente bene, ma voglio rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo vincere le prossime due partite di campionato, perché sono squadre alla portata e che ti possono portare molto entusiasmo".

L'ex difensore viola ha poi proseguito dicendo: "Questo è stato un campionato assurdo. La Fiorentina deve fare calcoli solo su se stessa. Abbiamo le qualità per potercela giocare con tutti. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le giuste occasioni, anche nelle partite dove non riesci a giocare come vuoi. Il fattore campo sarà molto importante in quest'ultimo rush finale".