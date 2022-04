Alvarez spinge Piatek alla porta? Milenkovic, addio non scontato. Il punto

Ultimi aggiornamenti sul mercato Viola

Dalle colonne virtuali di gazzetta.it, il super esperto di mercato Alfredo Pedullà dipinge quella che è la situazione in chave calciomercato in casa Fiorentina. C'è grande incertezza sul futuro di Kris Piatek. Quindici milioni per il riscatto non sono moltissimi. Ma i dubbi riguardano la volontà di Pradè e della Fiorentina di fare un ulteriore investimento davanti. E nel caso in cui Cabral si confermasse su questi livelli, per l'ex Genoa lo spazio sarebbe decisamente ridotto. Gli occhi, non è un mistero, sono su Agustin Alvarez (la scheda), per il quale i gigliati hanno fatto già un tentativo a gennaio. I discorsi col Penarol, però, non si sono arenati e le società stanno ancora parlando in maniera assidua.