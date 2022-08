Manfredini bacchetta Italiano: “Contro il Twente squadra senza personalità”

"Rinnovo di Bianco? Per me è un grandissimo giocatore, di personalità e qualità. Non ha paura di farsi dare il pallone. Il fatto che i viola abbiano deciso di puntarci mi fa pensare che quest'anno possa essere utilizzato da Italiano. Prime due gare? La Dea bendata con un po' di fortuna ci ha strizzato l'occhio in questo avvio di stagione, soprattutto nel match contro la Cremonese. Sono invece arrabbiato per l'atteggiamento avuto con il Twente, al di la dei primi buoni venti minuti, che non mi hanno abbagliato, la gara è stata giocata senza personalità. Gli olandesi si potevano battere con più scarto. Empoli? Non sarà una trasferta facile, mi aspetto però una risposta di rabbia al secondo tempo del Franchi contro il Twente e anche a quello contro la Cremonese. Mercato? La squadra, se parteciperà alla Conference League, ha bisogno di ancora 2/3 acquisti. Uno mi aspetto lo regali Commisso, l'altro la dirigenza. Tra questi sicuramente uno dovrà essere un difensore, a centrocampo invece se si interverrà sarà perché non si crede molto in Mandragora. Barak? Non credo la Fiorentina lo prenderà per 20 milioni, a condizioni più favorevoli invece l'affare si potrebbe anche fare".