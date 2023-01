Mandragora: “Sto lavorando sul campo e sono prossimo al rientro in squadra”

"Sono rientrato dalle vacanze e sono rimasto fuori per un piccolo sovraccarico al flessore. Sto però lavorando sul campo e sono prossimo al rientro. Natale? L'ho passato in famiglia a Napoli e poi sono tornato qua per riprender gli allenamenti. Partita di ieri? Ho visto una prestazione ottimale. Quando si vince lo si fa perché è stata fatta una prestazione importante. Tifosi? Per noi è veramente importante averli al nostro fianco al Franchi, li sentiamo e ci danno una carica importante per fare risultato. Coro preferito? L'inno della Fiorentina, anche perché sarò onesto, quando siamo in campo è difficile sentire distintamente gli altri cori. Sosta? Di solito ci fermavamo solo per una-due settimane nel periodo natalizio, è stata una cosa anomala anche perché abbiamo dovuto fare una doppia preparazione. Una pausa così lunga da ancora più forza ai risultati positivi che abbiamo fatto alla ripresa. Partita più bella fin qui in viola? La prima, anche se da subentrato. Il gol all'ultimo contro la Cremonese è stato unico ed emozionante. Campionato? Sappiamo che dobbiamo recuperare qualche punto per avvicinarci alle zone europee che vogliamo occupare. Spogliatoio viola? Lo viviamo bene, c'è sempre grande felicità. Ognuno di noi è un senatore e dà il proprio contributo. Con chi scherzo di più? C'è grande empatia con tutti, anche se passo più tempo con gli italiani. Ci divertiamo a giocare alla play, insieme Cerofolini, Biraghi e Ranieri, che è il più bravo, gli altri sono un disastro come me. Ritorno di Commisso? E' un piacere riaverlo con noi, è anche una spinta emotiva in più perché vediamo la passione che mette. Il presidente tiene al fatto che ci divertiamo. Troviamo una squadra solida con giocatori di grandi qualità e individualità importanti. Dovremo fare attenzione in entrambe le fasi, poi dovremo seguire ciò che ci dirà il mister. Roma? Troveremo una squadra con individualità importanti ma noi dovremo fare il nostro gioco che ci ha portato a risultati importanti. Coppa Italia? La sfida contro il Torino per me è speciale. Affronterò queste partite con grande emozione. Spero di rientrare per queste partite".