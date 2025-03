Mandragora racconta: “Su Bove forse si è andati oltre. Per noi è una forza”

Il malore di Bove come lo avete vissuto?

"Ci ha toccato tanto a livello mentale e a livello affettivo. Ci ha colpito molto ma i risultati sportivi in quel momento passano in secondo piano perché parliamo di un ragazzo che è un fratello per tutti noi. Siamo felicissimi di averlo con noi, gli allenamenti e le partite, ed è una grande forza per noi. Poi non mi sento di aggiungere più nulla perché è una situazione molto delicata e bisogna avere rispetto delle persone. Nei primi giorni, forse, si è andati un po’ oltre".