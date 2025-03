Mandragora non dimentica: “Che batoste le finali perse. Vogliamo vincere”

Rolando Mandragora dal 2022, anno del suo arrivo alla Fiorentina, ha vissuto tutte le esperienze in Conference League della viola. Le due sconfitte in finale fanno ancora male, ma quest'anno la squadra vuole riprovarci. Il numero 8 a Fanpage racconta così la delusione per le gare di Praga ed Atene:

"Sono vicino ad un record nella storia della Fiorentina, ovvero posso diventare il calciatore con più presenze europee di un club così importante; e posso superare il mio record di gol (5) in una stagione perché sono già a cinque attualmente. In termini collettivi abbiamo disputato tre finali e l’epilogo è stato sempre non positivo, ci teniamo a portare a casa una vittoria per Firenze, perché è una piazza che merita tanto. Inoltre, abbiamo un presidente come Commisso che è sempre molto vicino alla squadra e anche lui meriterebbe un momento di grande gioia".