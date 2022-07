Mandragora: “L’obiettivo è l’Europa. Impressionato da Gonzalez. Il mio idolo…”

"Sensazioni su Italiano? Al mister piace lavorare sui dettagli, come me d'altronde. Inoltre è sempre molto carico. Idolo? Ora mi piace molto Casemiro. Ruolo? Preferisco fare il play ma all'evenienza posso giocare anche mezza ala. Nel calcio di oggi serve essere duttili. Quanti gol in stagione? Mi tengo basso e dico tre (ride n.d.r.). Miglior stagione in carriera? I primi sei mesi al Torino, ma anche l'anno scorso con Juric. Il mister granata lavora sui giocatori a 360° e li aiuta a crescere. Chi mi ha impressionato dei nuovi compagni? Non è facile ma dico Nico Gonzalez, fortissimo. Obbiettivo per la prossima stagione? Confermarsi nelle posizioni Europee".