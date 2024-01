Mandorlini: “Italiano? Il lavoro paga. Ngonge appetibile, Barak deve capire dov’è”

Allenatore di lungo corso in Serie A e non solo, Andrea Mandorlini ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Sarà sicuramente una partita importante, il Sassuolo è al limite della zona retrocessione in una situazione in cui non è abituato a giocare, la Fiorentina per valori può fare una gara importante nonostante le assenze. Allenatori "giochisti"? Sono entrambi bravi e giovani, Italiano ha dimostrato grande intelligenza nel cambiare leggermente, dovrà trovare alternative in questo periodo di infortuni e troverà risoluzione ai suoi problemi. Mercato periodo delicato? Sì, bisogna conviverci nel bene e nel male. Non è il massimo per un allenatore vedere giocatori che arrivano e partono, ma bisogna stare al gioco.

Sui calciatori del Verona accostati alla Fiorentina: "Ngonge e Terracciano sono giocatori importanti, sono in una squadra che non sta vivendo un buon momento ma sono profili importanti e appetibili per tante società come la Fiorentina. Barak? Ha avuto problemi fisici, se Vincenzo lo utilizza a intermittenza significa che non sta bene ma le qualità restano. E' in una società importante, anche i giocatori devono sforzarsi per invertire un percorso fin qui non positivo. Fiorentina così in alto? Forse non se l'aspettava nessuno, ma il lavoro paga e i giocatori hanno assorbito l'idea di calcio di Italiano. I risultati non vengono mai a caso".