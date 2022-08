Mandorlini: “Fiorentina, ecco cosa mi aspetto. Milenkovic ha visto la crescita”

L'allenatore di calcio, ex Cremonese, Andrea Mandorlini , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per trattare alcuni temi importanti di casa Fiorentina: "Credo che la prossima stagione sia dello stesso livello. Più o meno le squadre saranno quelle. La Fiorentina penso che rimanga in quel range lì, anche se ovviamente dovremmo aspettare le risposte sul campo".

"In generale credo che nel nostro campionato le partite facili non ci siano, con la Cremonese servirà attenzione. La Fiorentina è più forte, ha comprato giocatori importanti come Jovic. Mi aspetto che faccia un campionato da protagonista come lo scorso".