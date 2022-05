Malusci: “Torreira doccia fredda. Italiano va messo nelle condizioni migliori”

Presente e futuro ancora tutto da scrivere per la Fiorentina: l'ex viola Alberto Malusci prova a decifrare le carte

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato del presente e futuro della Fiorentina, da poche ore tornata ufficialmente in Europa: "Torreira? Mi avete svegliato con una bruttissima notizia. Odriozola non era così facile da riscattare sia per l'ingaggio che per il cartellino e si poteva percepire che sarebbe tornato al Real, Torreira è fondamentale in questa squadra per le qualità che ha. Come regista abbiamo avuto Pizarro, giocatori "alla Pirlo" stanno venendo a mancare e non me ne sarei mai privato. Da quando è arrivato ha dato qualcosa in più e incarnava una Fiorentina che stava crescendo. Che segnale è il suo addio? Spero che saranno acquistati giocatori migliori, anche perché l'anno prossimo ci saranno tre impegni e la rosa andrà rinforzata sia per quantità che per qualità".