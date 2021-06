Malusci: “Sottil e Ranieri da riportare a Firenze. Su Gattuso dico…”

L'ex calciatore: "Sottil e Ranieri? Fossi la Fiorentina li riporterei a Firenze. Faccio i complimenti a Gattuso per aver accettato la sfida".

L'ex difensore della FiorentinaAlberto Malusci ha parlato ai microfoni di Toscana Tv dicendo: "Sottil e Ranieri? Fossi la Fiorentina li riporterei subito a Firenze per il prossimo anno per fargli una valutazione sul campo. Penso che questi due giovani possano dare molto alla squadra". Poi ha proseguito: "Gattuso? gli faccio i complimenti, perché non tutti avrebbero accettato di venire alla Fiorentina in questo momento. Firenze è una piazza importante e con lui può tornare a sognare in grande".