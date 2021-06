N. Amoruso: “Viola brava ad inserirsi su Gattuso. Vlahovic? Prossimo step Europa”

Cosa serve a Vlahovic per essere come Haaland, anticipare tutti per Gattuso: l'analisi di Nicola Amoruso

Redazione VN

L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato a TMW Radio, toccando anche il tema Fiorentina e quello relativo all'arrivo di Gattuso: "Sono rimasto abbastanza perplesso di come si sia rotto il giocattolo-Napoli, considerando il momento in cui avevano tantissimi infortunati. Quando sono tornati si è rivisto un Napoli diverso, che giocava bene e con carattere. La Fiorentina ne ha approfittato, Gattuso è giovane come allenatore, ma ha già esperienza. Ora le ambizioni cambiano, arriva a Firenze con le idee molto chiare e la società ha sposato in pieno la sua voglia di fare grandi cose.

Burdisso? E'' uno dei segnali di una piazza che vuole crescere sempre di più e che speriamo tutti che possano tornare a splendere. Vhalovic? Anche prima dell'esplosione lasciava intravedere grandi potenzialità, lasciamolo ancora lavorare, è presto. Il vero test per lui sarà l'Europa: Haaland segna tanto e lo fa anche in Champions League. Ma è giovane e sa cosa vuole. Sono convinto che con Gattuso sarà ancora più valorizzato e al centro del progetto. Mi aspetto una grandissima stagione da parte sua, che trascini la squadra".