Malusci: “Iachini più determinato di prima”. Poi consiglia Vlahovic

Alberto Malusci, ospite di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina e di Beppe Iachini, che conosce molto bene. Poi un consiglio a Vlahovic

"Per quello che ho visto io da fuori, da quando è rientrato Iachini può dare maggiori certezze alla squadra. Ora va fatto giocare chi sta meglio: lo vedo bello preso dopo il ritorno ed è ancora più determinato nel condurre la nave in porto.

Questa stagione nessuno avrebbe pensato a una posizione di classifica del genere, ma ora bisogna fare il meglio possibile. Tutta la squadra non ha girato, non ci sono colpevoli particolari. Pezzella e Milenkovic, giusto per citarne due, hanno reso molto meno di quello che ci si aspettasse. E ora restano alcune partite molto complicate.Vlahovic? Se devo dargli un consiglio gli direi di continuare con la Fiorentina, deve affermarsi".