Malore per Joe Barone. Il dg trasportato d’urgenza in ospedale

Atalanta-Fiorentina forse non si disputerà. Come emerge dal Gewiss Stadium il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha accusato un malore ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Milano. Secondo quanto riporta David Guetta al Pentasport non è ancora chiara l'entità del problema di salute del dirigente viola, ma sarebbe stato comunicato ai giocatori che la gara non si disputerà. Dalla redazione di Violanews.com un augurio di pronta guarigione.